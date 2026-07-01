theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
1 Iulie 2026, 14:11
2 103
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Agriculturii creează o bază de date privind dezvoltarea agricolă durabilă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat un atelier de lucru privind dezvoltarea Rețelei de Date de Cercetare Agricolă (ARDN).

Ministerul Agriculturii creează o bază de date privind dezvoltarea agricolă durabilă.
Ministerul Agriculturii creează o bază de date privind dezvoltarea agricolă durabilă.

Potrivit Serviciului de presă al ministerului, ARDN este un sistem modern de colectare a datelor de la întreprinderile agricole, în conformitate cu practicile Uniunii Europene, care va facilita elaborarea politicilor agricole bazate pe date reale și distribuirea mai eficientă a măsurilor de sprijin către fermieri, transmite infotag.md.

Scopul principal al rețelei este de a ajuta oamenii de știință și agronomii din întreaga lume să facă schimb mai eficient de date pentru a aborda problemele de securitate alimentară. 

Datele colectate prin intermediul ARDN vor fi protejate, anonimizate și utilizate exclusiv pentru analiza sectorului agricol și sprijinirea politicilor. 

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici