Ministerul Agriculturii creează o bază de date privind dezvoltarea agricolă durabilă.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat un atelier de lucru privind dezvoltarea Rețelei de Date de Cercetare Agricolă (ARDN).

Potrivit Serviciului de presă al ministerului, ARDN este un sistem modern de colectare a datelor de la întreprinderile agricole, în conformitate cu practicile Uniunii Europene, care va facilita elaborarea politicilor agricole bazate pe date reale și distribuirea mai eficientă a măsurilor de sprijin către fermieri, transmite infotag.md.

Scopul principal al rețelei este de a ajuta oamenii de știință și agronomii din întreaga lume să facă schimb mai eficient de date pentru a aborda problemele de securitate alimentară.

Datele colectate prin intermediul ARDN vor fi protejate, anonimizate și utilizate exclusiv pentru analiza sectorului agricol și sprijinirea politicilor.