theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
2 Iulie 2026, 22:30
1 318
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone de la fundația germană GS Foundation. Noile echipamente sunt destinate monitorizării situației în timp real.

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone.
Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone.

Dronele vor fi distribuite între subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne pentru rezolvarea următoarelor sarcini principale:

  • Paza frontierei de stat: consolidarea controlului la granițele țării.

  • Ordinea publică: monitorizarea securității la evenimentele de masă.

  • Situații de urgență: efectuarea operațiunilor de căutare și salvare.

  • Obiective strategice: protecția infrastructurii critice.

Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că aceste UAV-uri sunt esențiale pentru protecția personalului și pentru o reacție rapidă. Potrivit ei, sistemele permit extinderea zonei de acoperire, obținerea unei imagini operaționale complete și coordonarea acțiunilor serviciilor în timp real, transmite rupor.md.

Predarea echipamentului a avut loc în cadrul unui proiect de consolidare a securității, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei.

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone

Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici