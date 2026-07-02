Ministerul Afacerilor Interne a primit 81 de drone de la fundația germană GS Foundation. Noile echipamente sunt destinate monitorizării situației în timp real.

Dronele vor fi distribuite între subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne pentru rezolvarea următoarelor sarcini principale:

Paza frontierei de stat: consolidarea controlului la granițele țării.

Ordinea publică: monitorizarea securității la evenimentele de masă.

Situații de urgență: efectuarea operațiunilor de căutare și salvare.

Obiective strategice: protecția infrastructurii critice.

Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că aceste UAV-uri sunt esențiale pentru protecția personalului și pentru o reacție rapidă. Potrivit ei, sistemele permit extinderea zonei de acoperire, obținerea unei imagini operaționale complete și coordonarea acțiunilor serviciilor în timp real, transmite rupor.md.

Predarea echipamentului a avut loc în cadrul unui proiect de consolidare a securității, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei.