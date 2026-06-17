Militarul rănit în timpul instruirilor este în stare gravă, dar stabilă: Glonțul a trecut prin stomac și plămân.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat consecințele incidentului petrecut cu o zi înainte în timpul exercițiilor la Centrul de pregătire al brigăzii de infanterie motorizată „Moldova”.

Potrivit ministrului Sănătății, tânărul a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți, unde a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale. La tratament a participat și o echipă de la Spitalul Clinic Republican. Medicii au efectuat toate intervențiile chirurgicale necesare și au instalat drenaje, informează rupor.md.

Emil Ceban a descris în detaliu natura plăgii cauzate de împușcare:

„Glonțul a trecut prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng, după care a ieșit prin coaste”. Ministrul a subliniat că situația este complet sub controlul medicilor, iar în această dimineață, 17 iunie, la ora 08:12 pacientul a fost deconectat de la aparatul de ventilație mecanică.

Reamintim că incidentul a avut loc marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40. Evenimentul s-a petrecut pe teritoriul Centrului de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din orașul Bălți. În timpul antrenamentelor planificate de pregătire de luptă, unul dintre soldații cu termen redus a manifestat neglijență. Acesta a tras accidental cu arma standard – un pistol marca Glock 19. Glonțul tras a lovit un alt soldat în zona abdomenului. Imediat după împușcătura accidentală, soldatul rănit a primit primul ajutor medical de urgență chiar la locul incidentului. Ulterior, acesta a fost evacuat de urgență și transportat la spital. Conducerea unității militare este în contact permanent cu părinții militarului, iar Ministerul Apărării, împreună cu Poliția, desfășoară o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele încălcării normelor de securitate.