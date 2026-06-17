theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 12:27
10 145
Copiază linkul
Link copiat

Militarul rănit în timpul instruirilor este în stare gravă, dar stabilă: Glonțul a trecut prin stomac și plămân

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat consecințele incidentului petrecut cu o zi înainte în timpul exercițiilor la Centrul de pregătire al brigăzii de infanterie motorizată „Moldova”.

Militarul rănit în timpul instruirilor este în stare gravă, dar stabilă: Glonțul a trecut prin stomac și plămân.
Militarul rănit în timpul instruirilor este în stare gravă, dar stabilă: Glonțul a trecut prin stomac și plămân.

Potrivit ministrului Sănătății, tânărul a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți, unde a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale. La tratament a participat și o echipă de la Spitalul Clinic Republican. Medicii au efectuat toate intervențiile chirurgicale necesare și au instalat drenaje, informează rupor.md.

Emil Ceban a descris în detaliu natura plăgii cauzate de împușcare:

„Glonțul a trecut prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng, după care a ieșit prin coaste”. Ministrul a subliniat că situația este complet sub controlul medicilor, iar în această dimineață, 17 iunie, la ora 08:12 pacientul a fost deconectat de la aparatul de ventilație mecanică.

Reamintim că incidentul a avut loc marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40. Evenimentul s-a petrecut pe teritoriul Centrului de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din orașul Bălți. În timpul antrenamentelor planificate de pregătire de luptă, unul dintre soldații cu termen redus a manifestat neglijență. Acesta a tras accidental cu arma standard – un pistol marca Glock 19. Glonțul tras a lovit un alt soldat în zona abdomenului. Imediat după împușcătura accidentală, soldatul rănit a primit primul ajutor medical de urgență chiar la locul incidentului. Ulterior, acesta a fost evacuat de urgență și transportat la spital. Conducerea unității militare este în contact permanent cu părinții militarului, iar Ministerul Apărării, împreună cu Poliția, desfășoară o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele încălcării normelor de securitate.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici