Militarul rănit în timpul instruirilor de la Bălți este în proces de reabilitare.

Militarul rănit la mijlocul lunii iunie, în timpul unor activități de instruire la Centrul de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din Bălți, e în proces de reabilitare.

El este internat la Spitalul Clinic Militar Central, a declarat șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Apărării, Maria Aramă, transmite ipn.md.

Tânărul a fost rănit în zona abdomenului, în timpul unor intruiri militare, după ce un alt soldat angajat prin contract ar fi tras accidental cu pistolul din dotare, de tip Glock 19. Victima a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportat de urgență la spital.

La scurt timp după incident, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că militarul se află în stare gravă, dar stabilă, după o intervenție chirurgicală complexă. Potrivit autorităților, glonțul i-a provocat leziuni la mai multe organe interne.

Totodată, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a menționat că militarul care a tras focul de armă riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv eliberarea din serviciu, iar toate persoanele care se vor face vinovate de încălcarea regulilor de securitate vor răspunde conform legii.



