Militarul care și-a rănit un coleg la Bălți, angajat prin contract: Riscă eliberarea din serviciu.

Militarul care l-a rănit pe un coleg în timpul unor activități de instruire la Bălți este angajat prin contract. Acesta nu ar fi respectat regulile de mânuire a armamentului și normele de securitate.

Detaliile în acest sens au fost oferite de către ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, care a precizat că vor fi luate măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente pe viitor, informează ipn.md.

Ministrul a declarat pentru presă că militarul care a efectuat împușcătura riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv eliberarea din serviciu. Totodată, toate persoanele găsite vinovate de încălcarea regulilor de securitate sau a procedurilor de executare a serviciului militar vor fi trase la răspundere conform legii. Potrivit lui, incidentul este investigat de Procuratură și Poliție, iar instituția oferă tot sprijinul necesar pentru stabilirea circumstanțelor.

Referindu-se la arma folosită, Anatolie Nosatîi a precizat că pistolul Glock 19 este un model modern, utilizat în mai multe armate occidentale, subliniind că problema nu ține de armament, ci de nerespectarea regulilor de securitate. Potrivit acestuia, nu există indicii privind un conflict între militari, incidentul fiind calificat drept o imprudență în manipularea armelor.

Ministrul a mai spus că, în urma incidentelor anterioare, instituția a intensificat instruirile privind utilizarea armamentului și a introdus verificări suplimentare pentru admiterea militarilor la mânuirea acestuia. De asemenea, sunt implicați specialiști din alte instituții pentru a informa personalul militar despre responsabilitățile și consecințele încălcării regulilor de securitate.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, în timpul unor activități de instruire la Centrul de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din Bălți. Acesta a fost transportat la spital și supus unei intervenții chirurgicale complexe, iar în prezent se află stare gravă, dar stabilă.