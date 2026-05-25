rupor.md logorupor
25 Mai 2026, 09:41
Militarii au intervenit la Călărași pentru prevenirea inundațiilor după ploile abundente

Militarii Armatei Naționale au fost mobilizați în localitățile afectate de ploile abundente și de riscul de inundații, pentru a acorda sprijin autorităților locale și populației.

Intervenția  a avut loc în apropierea satului Bularda, raionul Călărași, unde efective ale Batalionului de Geniu „Codru” au acționat în zona unui iaz. Alături de angajați ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI și ai Inspectoratul General de Carabinieri, militarii au executat lucrări de săpare a unui șanț de deviere, menit să permită evacuarea controlată a apei, transmite rupor.md.

Măsura are ca scop reducerea presiunii asupra barajului și prevenirea inundării gospodăriilor din zonă.

Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele specializate rămân în stare de alertă și sunt pregătite să intervină, la solicitarea autorităților competente, pentru gestionarea efectelor calamităților naturale generate de precipitațiile puternice din ultimele zile.

Sursă
rupor.md logorupor
