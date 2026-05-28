Membru CSM, despre cei 75.000 de euro ai procurorului găsiți în beci: Dacă invidiați banii altora, cred că trece.

Potrivit lui Guzun, atât Machidon, cât și Consiliul Superior al Procurorilor au oferit deja suficiente explicații publice în acest caz, informează jurnal.md.

El a menționat că Comisia Vetting a verificat posibilitățile financiare ale rudelor persoanelor supuse evaluării, inclusiv capacitatea acestora de a face cadouri sau donații mari la evenimentele familiale.

„Procurorii, ca și orice alte persoane, primesc donații — mai mari sau mai mici. Deja dacă dumneavoastră sunteți invidios că nu ați primit la un anumit eveniment o anumită sumă de bani, asta cred că trece”, a declarat Guzun în cadrul emisiunii Secretele Puterii de la Jurnal TV.

Potrivit lui, dacă rudele au venituri oficial confirmate, transferuri bancare și taxe plătite, atunci astfel de sume pot fi considerate plauzibile.

Reamintim că anterior s-a aflat că, în timpul evaluării externe, procurorul general Alexandru Machidon a explicat proveniența celor 75.000 de euro prin faptul că părinții săi au păstrat banii mulți ani într-un recipient de plastic în beciul casei, lângă butoaiele cu vin.

Aceste informații au stârnit un larg ecou în societate și un val de comentarii ironice pe rețelele sociale.

Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor a declarat că decizia privind evaluarea procurorului general a fost luată exclusiv pe baza concluziilor comisiei și a materialelor verificate, și nu din cauza disputelor publice legate de proveniența banilor.

Și Alexandru Machidon a afirmat public că este vorba despre economiile pe termen lung ale părinților săi, iar banii au fost declarați în declarația sa de venit încă din 2018.