Membrii juriului Moldovei la „Eurovision” au primit câte 1.000 de lei de la TRM.

Întrebat despre modul în care au fost aleși membrii juriului, Țurcanu a spus că responsabil de procedură a fost adjunctul său pe televiziune, Andrei Zapșa. Conform lui, era obligatoriu ca în juriu să fie persoane care au între 18 și 25 de ani, informează realitatea.md.

„Ce am putut să aflu, este că aceste candidaturi au fost discutate cu profesioniști din domeniu. S-au cules recomandări, mai ales că au fost persoane nu foarte cunoscute în juriu. Am avut refuzuri. Pentru că trebuia să fie garnitură cu oameni de mai multă notorietate. Îmi amintesc cel puțin trei nume, inclusiv din România două vedete de muzică. Dacă mă întrebați pe mine, deja nu mai contează. Contează la ce rezultat am ajuns”, a menționat Vlad Țurcanu.

În același timp, directorul TRM care și-a anunțat demisia a precizat că organizatorii concursului aprobă candidații pentru funcția de a deveni membri ai juriului, iar în anii precedenți au fost situații când unele persoane nu au fost acceptate să noteze concurenții.

Finala Eurovision 2026 s-a soldat cu scandal în Republica Moldova, după ce juriul a fost criticat pentru că a oferit prea puține puncte țărilor vecine. Mai multe voci din spațiul public au cerut demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de șef al TRM. Și ministrul Culturii, Cristian Jardan, a cerut explicații după ce România a primit un punctaj redus din partea reprezentanților Republicii Moldova în finala Eurovision Song Contest 2026.

Punctajul maxim, de 12 puncte, a fost acordat Poloniei, în timp ce Israelul a primit 10 puncte, Grecia – 8, Bulgaria – 7, Norvegia – 6, Cehia- 5, Australia – 4, România – 3 puncte, Franța – 2 și Italia – 1 punct.

Pe 18 mai, șeful Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia, urmare a scandalului. Odată cu demisia sa, din funcție pleacă și adjuncții săi.