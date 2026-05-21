omniapres
21 Mai 2026, 10:43
Medicul inculpat în cazul morții Liubei Babuțchi îl dă în judecată pe soțul victimei

Anesteziologul Ecaterina Maniuc, inculpată în dosarul privind moartea Liubei Babuțchi în timpul unei proceduri efectuate într-un salon cosmetologic clandestin, l-a dat în judecată pe soțul victimei, Roman Babuțchi.

Acesta susține că este acționat în instanță după ce a publicat un video în care apare Igor Curov venind la domiciliul medicului. Roman Babuțchi afirmă că atât Ecaterina Maniuc, cât și Igor Curov invocă în instanță dreptul la viață privată și solicită despăgubiri morale, informează omniapres.md.

Potrivit lui, într-un proces anterior intentat de Curov, instanța i-a dat câștig de cauză reclamantului, iar Babuțchi a fost obligat să achite compensații morale.

Bărbatul a criticat dur acțiunile celor doi și a acuzat sistemul că ar proteja persoanele implicate în dosar.

Anterior, Igor Curov a respins public orice implicare în acest caz, calificând informațiile apărute drept „false și defăimătoare”. Acesta a declarat că nu are „nicio implicare profesională directă sau indirectă” în dosar și a anunțat că își va apăra „demnitatea și onoarea profesională și personală prin toate mijloacele legale”. 

Ulterior medicul a câștigat în instanță. 

Iar Ecaterina Maniuc nu a făcut, până în prezent, declarații publice pe marginea acuzațiilor și a procesului intentat lui Roman Babuțchi.

Amintim că anesteziologul a fost reținut în februarie după moartea antreprenoarei Liuba Babuțchi, care a decedat în timpul unei proceduri estetice în ianuarie 2025.

Potrivit expertizei medico-legale, cauza decesului a fost un tromb care a blocat o arteră. Anesteziologul nu-și recunoaște vina.

Proprietara salonului de înfrumusețare, Irina Borodkina, a părăsit țara la câteva ore după tragedie și a fugit în Ucraina. Ea este dată în urmărire internațională, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare.

