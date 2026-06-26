Medicamentele în bagajele călătorilor: Ce trebuie declarat la vamă.

Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei.

În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate în scris funcționarului vamal, scrie moldova1.md.

Serviciul Vamal atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției, în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului.

Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării.

Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație.

Pe lângă respectarea regulilor de transport, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) atrage atenția asupra condițiilor de păstrare a medicamentelor în perioada verii.

Potrivit instituției, medicamentele trebuie păstrate în locuri răcoroase și uscate, ferite de lumina directă a soarelui. Condițiile de păstrare indicate pe ambalaj sau în prospect trebuie respectate cu strictețe. Specialiștii recomandă ca medicamentele să nu fie lăsate în automobile, genți sau alte spații expuse temperaturilor ridicate.

Temperaturile înalte pot modifica proprietățile medicamentelor și le pot reduce eficiența. Majoritatea preparatelor trebuie păstrate la temperaturi de până la 25 de grade Celsius, cu excepția celor care necesită păstrare la frigider. Acestea trebuie menținute la temperatura recomandată de producător și nu trebuie congelate.

Dacă medicamentele își schimbă aspectul, pacienții sunt îndemnați să consulte farmacistul înainte de administrare.

De asemenea, unele medicamente pot crește sensibilitatea pielii la soare sau pot favoriza deshidratarea. În zilele caniculare, specialiștii recomandă hidratarea corespunzătoare, utilizarea cremelor cu factor de protecție solară și respectarea indicațiilor medicului sau farmacistului. Tratamentul prescris nu trebuie întrerupt fără consultarea unui specialist.