Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia.

La punctul de control Leușeni a fost oprită o tentativă de introducere ilegală în Moldova a unui lot de preparate pentru medicină estetică.

Geanta cu produsele ascunse a fost găsită printre bagajele unui microbuz care venea din Rusia, informează Serviciul Vamal, transmite rupor.md.

Pentru o verificare detaliată, inspectorii au oprit microbuzul Mercedes-Benz Sprinter. Vehiculul transporta pasageri, bagajele personale ale acestora, precum și colete. Înainte de control, șoferul și pasagerii au declarat că nu au nimic de declarat. Totuși, în timpul unei inspecții amănunțite a compartimentului de marfă, vameșii au găsit printre obiectele personale o geantă cu un lot comercial de medicamente și preparate injectabile folosite în medicina estetică.

Proprietarul lotului s-a dovedit a fi un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care conducea microbuzul. În prezent, asupra lui se întocmesc documentele necesare. Întreaga marfă nedeclarată a fost ridicată și este supusă confiscării. Specialiștii continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele acestui incident.