theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 22:36
1 410
Copiază linkul
Link copiat

Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia

La punctul de control Leușeni a fost oprită o tentativă de introducere ilegală în Moldova a unui lot de preparate pentru medicină estetică.

Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia.
Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia.

Geanta cu produsele ascunse a fost găsită printre bagajele unui microbuz care venea din Rusia, informează Serviciul Vamal, transmite rupor.md.

Pentru o verificare detaliată, inspectorii au oprit microbuzul Mercedes-Benz Sprinter. Vehiculul transporta pasageri, bagajele personale ale acestora, precum și colete. Înainte de control, șoferul și pasagerii au declarat că nu au nimic de declarat. Totuși, în timpul unei inspecții amănunțite a compartimentului de marfă, vameșii au găsit printre obiectele personale o geantă cu un lot comercial de medicamente și preparate injectabile folosite în medicina estetică.

Proprietarul lotului s-a dovedit a fi un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care conducea microbuzul. În prezent, asupra lui se întocmesc documentele necesare. Întreaga marfă nedeclarată a fost ridicată și este supusă confiscării. Specialiștii continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele acestui incident.

Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia

Medicamente și produse injectabile utilizate în medicina estetică, depistate într-un microbuz din Rusia

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici