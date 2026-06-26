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rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 07:45
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Maternitatea din Ștefan Vodă se închide; Gravidele vor fi direcționate la Căușeni

Începând cu 29 iunie, secția de obstetrică-ginecologie a spitalului raional din Ștefan Vodă își suspendă activitatea, iar toate femeile însărcinate vor fi direcționate pentru naștere la Spitalul Raional din Căușeni.

Maternitatea din Ștefan Vodă se închide; Gravidele vor fi direcționate la Căușeni.
Maternitatea din Ștefan Vodă se închide; Gravidele vor fi direcționate la Căușeni.

Administrația instituției medicale, potrivit publicației, a primit un ordin de la Ministerul Sănătății care dispune închiderea secției în care funcționează și maternitatea. Unul dintre motivele suspendării activității este numărul mic de nașteri pe an și lipsa rentabilității financiare. Astfel, începând de luni, toate nașterile din raionul Ștefan Vodă vor fi preluate la Căușeni, scrie rupor.md citând studio-l.online.

Marți, 23 iunie, Ministerul Sănătății a emis un ordin de suspendare a activității acesteia, iar decizia a stârnit nedumerire în rândul personalului medical și al pacienților. Totuși, directorul spitalului, Mihail Malachi, căruia i s-a cerut să explice motivele acestei decizii, susține că secția de maternitate trebuia închisă încă de anul trecut. Potrivit acestuia, numărul tot mai mic de nașteri și cheltuielile mari pentru întreținere au făcut ca activitatea secției să devină nerentabilă din punct de vedere economic. În locul maternității, în spital se planifică deschiderea unei secții pentru acordarea serviciilor de chimioterapie pacienților oncologici din raion.

La întrebarea dacă vor putea face față unui flux mare de paciente din Ștefan Vodă, reprezentanții spitalului raional Căușeni au răspuns că nu vor apărea probleme. Instituția este un spital de nivelul doi, dispune de trei săli de nașteri, condiții moderne și personal medical calificat.

Sursă
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