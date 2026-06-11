Mașinile abandonate în spațiul public ar putea fi evacuate și chiar vândute de autoritățile locale.

Deputații fracțiunii Alternativa au înregistrat o inițiativă legislativă despre care susțin că stabilește o procedură clară și transparentă pentru soluționarea problemei, transmite ipn.md.

Proiectul a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă de deputații Gaik Vartanean și Olga Ursu. Potrivit autorilor, în prezent nu există un mecanism legal care să permită autorităților locale să intervină în cazul vehiculelor abandonate pe spațiul public.

Deputații susțin că proiectul stabilește etapele care trebuie urmate de autorități, de la constatarea abandonării vehiculului și notificarea proprietarului, până la evacuarea într-un spațiu special amenajat. Proprietarul va avea la dispoziție 10 zile pentru a reacționa, iar dacă nu va fi identificat sau nu va revendica automobilul, acesta ar putea fi transferat în proprietatea municipalității și ulterior vândut sau casat.

„Și acum, partea cea mai absurdă, astăzi nimeni, nici primarul, nici poliția, nici pretura nu are dreptul legal să ridice acest vehicul. Toți îl văd, toți primesc plângeri, însă nimeni nu poate acționa”, a declarat Olga Ursu. Deputata a precizat că inițiativa nu este îndreptată împotriva proprietarilor de automobile utilizate normal, ci vizează exclusiv vehiculele abandonate care ocupă spațiul public și generează probleme de ordin sanitar și ecologic.

Totodată, Gaik Vartanean a precizat că toate costurile legate de ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculelor vor fi suportate de proprietari, iar în situațiile în care aceștia nu sunt identificați, cheltuielile vor fi recuperate din valorificarea automobilului. „Nu creăm agenții noi, departamente sau alte structuri la nivel central. Nu transferăm această responsabilitate autorităților centrale. Oferim primarilor și consiliilor locale un instrument real pentru a face ordine pe teritoriul lor”, a mai spus deputatul.

Potrivit deputaților fracțiunii Alternativa, proiectul este inspirat din practicile aplicate în statele Uniunii Europene și urmărește să elimine vidul legislativ existent în Republica Moldova în ceea ce privește regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.