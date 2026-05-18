deschide.md
18 Mai 2026, 12:50
Marcel Spatari a propus organizarea în Moldova a preselecției juriului pentru Eurovision

Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a declarat că după scandalul legat de notele acordate la „Eurovision 2026”, Republica Moldova trebuie să organizeze o preselecție națională a juriului.

Potrivit deputatului, membrii juriului au comis un act de sabotaj. El a subliniat că concursul „Eurovision” are un „caracter geopolitic puternic exprimat și acest fapt nu poate fi ignorat”, scrie deschide.md.

„Un juriu poate face un mare deserviciu propriei țări dacă nu ține cont de preferințele oamenilor, mai ales în contextul în care vorbim de o favorită, iar orice punctaj slab trezește bănuieli de sabotaj.

Or anume asta s-a întâmplat ieri: un deserviciu pentru apropierea dintre țările noastre, într-o perioadă în care există forțe care alimentează un discurs de alienare dintre oamenii din Republica Moldova și România.

Mă bucură mesajele românilor care temperează furia — că nu-i atât de grav, că frații moldoveni ne-au dat maxim la televot, că ne-au dat 15 puncte în total, că oricum nu ne ajutau să urcăm în clasament cele câteva puncte suplimentare... Sunt mesaje care ajută să calmeze spiritele în România și sunt utile.

Dar noi, aici, în Moldova, ar trebui să învățăm o lecție — că la Eurovision suntem reprezentați nu numai de interpret — jos pălăria Satoshi (Vlad Sabajuc) și echipa, ne-ați făcut fericiți aseară! — dar și de juriu.

Și dacă tot suntem reprezentați de un juriu care arată Europei notele DIN PARTEA MOLDOVEI, nu din nume propriu, poate ar fi cazul să organizăm la anul și o preselecție națională a juriului”, a scris parlamentarul.

Reamintim că după anunțarea rezultatelor finale ale concursului „Eurovision 2026”, pe Internet a izbucnit un val de indignare. Juriul din Republica Moldova a acordat interpretei române doar trei puncte. Reacțiile dure au venit de la internauți, jurnaliști, lideri de opinie, politicieni și demnitari de stat.

deschide.md
