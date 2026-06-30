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30 Iunie 2026, 16:18
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Mama fetiței rănite la un parc acvatic: Mâna ei a fost prinsă în conducta sistemului de filtrare

O adolescentă a fost la un pas să se înece într-o piscină a unui complex de agrement din raionul Ialoveni.

Mama fetiței rănite la un parc acvatic: Mâna ei a fost prinsă în conducta sistemului de filtrare.
Mama fetiței rănite la un parc acvatic: Mâna ei a fost prinsă în conducta sistemului de filtrare.

Inițial s-a comunicat că tragedia era cât pe ce să se producă după ce părul fetiței ar fi rămas blocat în sistemul de filtrare a apei aflat sub un tobogan pentru copii.

Totuși, mama copilei, care a contactat redacția Point.md, a infirmat această informație.

„Mâna stângă i-a fost prinsă până la cot în conducta sistemului de filtrare. Avea părul prins în coadă împletită și purta doar ochelari de înot, în timp ce înota pe fundul bazinului, de-a lungul marginii. A fost salvată de un alt vizitator”, a declarat femeia.

Fetița, în vârstă de 11 ani, este internată în spital.

Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor au anunțat că efectuează un control la complexul de agrement și intenționează să audieze toate părțile implicate, inclusiv martorii.

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