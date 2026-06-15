Mama fetiței care a murit electrocutată într-un parc din Capitală luptă de doi ani pentru dreptate.

Deși au trecut aproape doi ani de la tragedie, nicio persoană nu a fost trasă la răspundere, astfel că femeia și avocatul acesteia, Alexandru Russu, consideră că ancheta se tergiversează, iar la solicitarea către Procuratură de a fi transferat dosarul în gestiunea altui acuzator de stat, au primit refuz, informează unimedia.info.

„Nu m-am gândit niciodată să-mi înmormântez copilul. Îmi aduc aminte de ea în fiecare zi. Mi s-a oprit viața pe loc, nu știu ce să fac mai departe și cum să trăiesc”, spune femeia, în lacrimi, la emisiunea Life MD Documentary.

La doi ani de la tragedie, Tatiana nu crede că se va face dreptate în cazul copilei sale: „Vreau să întreb persoanele vinocate de moartea copilului meu, dacă erau copiii lor acolo și mureau, cum s-ar fi simțit ei? Când știu că nu și-au făcut lucrul până la capăt...”.

Ziua de 18 iulie 2024 a început ca multe altele pentru familia Ursol. De dimineață, Tatiana a plecat la muncă, iar cei doi copii au rămas în grija bunicii, așa cum era vacanța mare. În acea după amiază, femeia încă se afla la muncă. Urma să se întâlnească cu copiii să, care erau la plimbare cu bunica: „Am sunat-o cu jumătate de oră mai devreme și i-am spus: Veniți în deal, am primit salariul și vreau să le cumpăr ceva”.

Mama Tatianei s-a îndreptat, cu nepoții, spre parcul din strada Sarmizegetusa. Pentru că era o zi toridă, copila se juca cu fratele ei și un alt copil întâlnit în parc sub arbori. Fetița și noul prieten alergau prin parc când la un moment, ambii au fost secerați la pământ. Daria, de 10 ani, și băiețelul de 6 ani au fost electrocutați după ce au călcat pe iarba umedă de lângă un pilon electric.

Tatiana a aflat despre cele întâmplate de la mama ei, care a sunat-o speriată: La 19:48 m-a sunat mama speriată - Daria a căzut și nu se ridică. Am întrebat de unde a căzut, din copac, s-a împiedicat, ce s-a întâmplat. Mi-a zis că nu știe, că a căzut și nu-și revine. Mi-a spus că a vomitat și că încă respiră”.

Primul a fost electrocutat copilul de 6 ani, iar ulterior, Daria l-ar fi prins de mână, intrând, astfel, și ea sub acțiunea curentului electric: „L-am întrebat pe fiul mai mic: „Sașa, ce ai văzut?” Copilul stătea încremenit ca stâlpul, mi-a spus că a căzut Daria și băiatul, căruia îi ieșea sânge din ochi și din urechi. Dașa nu se mișca, doar deschidea gura. Ea probabil voia să ceară ajutor. Cât fugeam pe drum am rugat-o pe mama să mi-o arate pe Daria la față, ea deja începea să se învinețească”.

Moartea Dariei a lăsat urme adânci asupra fratelui ei mai mic: „Dașa de la el din cap nu iese deloc, deja de doi ani. Și educatoarea îmi spune că mereu când e vreo sărbătoare la grădiniță, ei scriu sau desenează ceva, iar el mereu repetă: Dașa mea făcea așa. Băiatul meu s-a închis în el, s-a oprit din dezvoltare

Din dosar reiese că specialiștii s-au apropiat abia a doua zi, pentru a face cercetări la fața locului. Atunci, autoritățile promiteau o anchetă amplă. Era vorba despre un copil decedat și altul rănit.

IP Botanica a demarat ancheta la 19 iulie 2024, în baza articolului 257 din Codul Penal - darea în folosință a construcțiilor în domeniul energeticii în starfe necorespunzătoare.

„Dacă ne uităm pe acte, compania care a instalat sistemul electric, care a efectuat lucrările, este responsabilă directă, pe perioada de garanție, și cei din administrația publică locală care administrează parcul respectiv”, a menționat avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac.

Reprezentanții Centrului Național de Expertize Judiciare s-au deplasat în parc și au constituit o Comisie de specialitate. Totuși, primul raport nu a oferit răspunsuri suficiente cu privire la cauzele defecțiunii tehnice. Astfel, în toamna anului 2024, avocatul mamei Dariei, Alexandru Russu, a solicitat CNA efectuarea unei expertize suplimentare, menite să clarifice mai multe aspecte esențiale. Printre acestea - condițiile în care a fost datîn exploatare sistemul de iluminare, existența prizei de pământ la pilonul de iluminat, precum și instalarea întrerupătorului automat în castetă, care ar fi trebuit să deconecteze automat sistemul în caz de scurtcircuit.

La 31 martie 2025, specialiștii au prezentat concluziile investigației: Expertiza tehnică a arătat că electrocutarea copiilor a fost provocată de o instalație defectuoasă. Cablurile de alimentare erau deteriorate, iar izolația lor nu mai asigura protecția necesară, permițând scurgerea curentului spre elementele metalice ale parcului. Conform raportului de expertiză, pilonul implicat în tragedie a fost instalat de Lumteh, întreprinderea municipală responsabilă de lucrările de iluminat public din Chișinău. Au fost identificate defecțiuni majore la sistemul de iluminatși la conexiunile electrice: conductorii nu erau protejați conform normelor, unele legături erau improvizate, iar împământarea lipsea sau nu funcționa corespunzător. Toate acestea au creat un risc permanent pentru oricine intra în contact cu suprafețele metalice din zonă.

Concluzia experților este că întreținerea și verificarea instalațiilor au fost neglijate pe termen lung. Dacă regulamentele de siguranță ar fi fost respectate, tragedia putea fi evitată.

„Aceste lucrări sunt la licitație. Cineva câștigă, cineva face ulterior actul de primire-predare, de care sunt responsabili toți - cel care a scos la licitație, cel care a efectuat lucrările și cel care a primit lucrările. Aceștia toți sunt responsabili”, a comentat avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac.

„Când m-am apropiat, am văzut o ambulanță, am deschis ușa, acolo era un băiețel, smolițel ca și fata mea. Am vrut să urc acolo, dar erau două fetițe de etnie romă și m-au întrebat cine sunt. Le-am spus că sunt mama. Mi-au răspuns că fetița e în cealaltă salvare. M-am apropiat, dar nu mi-au dat voie să urc. Doar am văzut că merg linii normale, apoi linii drepte. Ușile la salvare s-au închis și a plecat, eu am rămas. Nu știam ce se întâmplă, ce să fac, mi-a trecut toată viața prin ochi”, își amintește mama Dariei.

La câteva luni după moartea fiicei sale, Tatiana a fost nevoită să plece la muncă peste hotare, iar fiul mai mic a rămas în grija bunicii. Femeia spune că decizia de a pleca nu a fost motivată doar de lipsurle financiare, ci și de depresia profundă care a pus stăpânire pe ea: „Vorbeam cu o prietenă și mi-a spus că de la o zi la alta tot mai rău. Îți trebuie să pleci, să mai vezi altceva, să te mai iei cu altă lume”.

Bunica Dariei nu a putut trece peste pierderea nepoatei sale. Femeia s-a stns din viață în ianuarie 2026. Sănătatea ei a fost grav afectată de tragedie. Femeia și-a dat ultima suflare sub privirile nepotului ei de 7 ani: „Mama era deja vânătă. El și-a dat seama că bunica a murit, dar s-a pierdut, nu știa ce să facă în acel moment. Își dă seama că bunica era bătrână și asta trebuia să se întâmple, dar îl doare și acum”.

„Mama se simțea vinovată, spunea că e vina ei. I-am spus să nu se gândească, pentru că își face rău. I-am spus că nu are nicio vină, că dacă aș fi fost eu pe loc, nici eu nu aș fi putut face nimic. Nimeni nu a știut ce e acolo și ce se poate întâmpla, sunt mii de copii acolo.

Tatiana se teme că decesul Dariei va rămâne o simplă statistică: „În aproape doi ani se putea găsi vinovații de 10 mii de ori, iar ei ca și cum fac totul să stopeze, să tragă din timp. Există un motiv”.

„Nu pot explica de ce s-a întins atâta timp această cauză penală. Ba mai mult, noi am depus o solicitare către Procuratură, casă fie retrasă cauză penală din gestiunea procurorului care la moment conduce urmărirea penală și să fie transmisă altui procuror, noi invocând suspiciuni de tergiversare a cauzei penale. Ca răspuns am primit refuz”, a menționat avocatul Tatianei, Alexandru Russu.

„Nu m-am gândit niciodată să-mi înmormântez copilul. Îmi aduc aminte de ea în fiecare zi. E greu, nu mă pot deprinde. Când văd vreo fetiță cu haine asemănătoare, îmi pare că vine copilul meu de la școală. Mi s-a oprit viața pe loc, nu știu ce să fac mai departe și cum să trăiesc. Unul e viu și altul e mort, eu ce trebuie să fac ca mamă?”, spune femeia în lacrimi.

În prezent, în dosar figurează ca învinuiți două persoane - proprietara și un angajat al unui SRL, care era responsabil să efectueze lucrări de mentenanță la sistemul electric. Cei doi sunt cercetați în libertate. Ei riscă pedeapsă penală, inclusiv cu închisoare.