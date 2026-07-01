Majoritatea infracțiunilor au loc în orașe, iar fiecare a treia se produce la Chișinău.

Numărul infracțiunilor înregistrate pe teritoriul R. Moldova este în scădere. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) raportează că, în anul 2025, au fost comise 23.100 de infracțiuni, cu 1.500 mai puține față de anul 2024.

Această evoluție este reflectată și în statistica reținerilor: numărul persoanelor private de libertate a scăzut cu 5%, ajungând la 10.500, informează Radio Moldova.

Cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mediul urban – 63.2%, iar fiecare a treia infracțiune a fost raportată în municipiul Chișinău – 30.7%.

Potrivit statisticilor, nouă din zece infracțiuni sunt comise de bărbați și, în același timp, tot ei devin preponderent victimele delictelor – 6.550 de persoane, față de 5.563 de femei.

Totodată, 428 de infracțiuni au fost săvârșite în anul trecut de către minori sau cu participarea acestora, ceea ce reprezintă 1.9% din totalul infracțiunilor înregistrate.

Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, fiecare a treia persoană deținută în închisoare își ispășea pedeapsa cu un termen de la cinci la zece ani de privațiune de libertate.

Totodată, în detenție pe viață se aflau 111 persoane.