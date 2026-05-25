Maia Sandu: Unificarea administrațiilor locale va tripla finanțarea regiunilor.

Despre aceasta a declarat președinta Maia Sandu, îndemnând autoritățile locale și cetățenii să se implice activ în reforma care a fost amânată în ultimii 20 de ani, transmite rupor.md.

Principalul scop al schimbărilor ample este depășirea fragmentării critice și creșterea nivelului de trai în sate. Președinta a subliniat că se unesc exclusiv structurile administrative, în timp ce satele în sine, denumirile lor și identitatea locală sunt păstrate integral.

Pentru a sprijini participanții la proces, statul schimbă radical abordarea finanțării:

Plăți directe: primăriile unite vor primi câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor (suma finală se calculează prin înmulțirea acestei rate cu numărul total de cetățeni).

Întreținerea aparatului de stat: în primăriile mici (până la 3.000 de persoane) până la 30% din bugetul local este alocat funcționarilor, în timp ce în municipalitățile mari (peste 10.000 de locuitori) doar 10%.

Investiții în dezvoltare: administrațiile mici pot aloca pentru infrastructură doar 20% din buget — de două ori mai puțin decât posibilitățile primăriilor unite mari.

De ce primăriile mici nu fac față

Președinta a prezentat statistici care demonstrează ineficiența sistemului actual, unde 87% dintre primării au mai puțin de 3.000 de locuitori (în medie, o administrație din Moldova deservește de 17 ori mai puțini locuitori decât în Lituania):

Apă și canalizare: localitățile mici pot asigura aceste servicii doar pentru 40% din gospodării. Administrațiile mai mari (între 3.000 și 5.000 de locuitori) acoperă această nevoie în proporție de 65%.

Resurse: primăriile consolidate au o capacitate mult mai mare de a atrage investiții externe, granturi și de a moderniza cu succes drumurile, școlile și spitalele.

Maia Sandu a comentat ferm valul de dezinformare din jurul reformei, menționând că zvonurile false sunt răspândite intenționat pentru a speria oamenii și a bloca dezvoltarea satelor.

„Reforma a fost amânată prea mulți ani pentru că este extrem de complicată și nu aduce voturi ușoare sau aplauze. Dar să o mai amânăm înseamnă să le luăm satelor noastre șansa la viitor. Nu există o cale simplă sau magie, vom învinge doar împreună”, a declarat șefa statului.

Președinta a îndemnat tinerii, care cunosc standardele europene de viață, să ajute la demontarea fake-news-urilor în comunitățile lor, iar primarii să ia decizii ghidați exclusiv de interesele locuitorilor, nu de avantaj politic.

Procesul de pregătire a reformei administrației publice locale a început la sfârșitul lunii ianuarie. Parlamentul a simplificat deja procedura legislativă pentru fuziunea voluntară, bazată pe consultări ample, la care au participat peste 4.500 de cetățeni și șefi ai administrațiilor locale. Până în prezent, în Moldova au fost aprobate oficial 608 decizii de unire voluntară.