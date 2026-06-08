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deschide.md logodeschide
8 Iunie 2026, 13:44
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Maia Sandu l-a felicitat pe Pașinian pentru victoria la alegerile din Armenia

Președintele Moldovei, Maia Sandu, a felicitat prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, pentru victoria partidului său la alegerile parlamentare.

Maia Sandu l-a felicitat pe Pașinian pentru victoria la alegerile din Armenia.
Maia Sandu l-a felicitat pe Pașinian pentru victoria la alegerile din Armenia.

„Felicitări cordiale pentru Nikol Pașinian în obținerea victoriei la alegeri, în pofida interferenței străine masive. R. Moldova și Armenia împărtășesc angajamentul pentru pacea și stabilitatea în Europa, și aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm îndeaproape în anii următori”, a scris Sandu pe contul său de pe X, citează deschide.md.

Partidul „Contractul Civil” al prim-ministrului Armeniei, Nikol Pașinian, a câștigat alegerile parlamentare care au avut loc duminică, 7 iunie. Potrivit Comisiei Electorale Centrale a țării, care a anunțat dimineața zilei de 8 iunie rezultatele după procesarea tuturor buletinelor de vot, „Contractul Civil” a obținut 49,81% din voturi.

Alianța opoziției „Armenia Puternică”, condusă de Samvel  Karapetyan, om de afaceri rus de origine armeană, a acumulat 23,29% din voturi.

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