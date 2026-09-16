Mai puține zile libere pentru funcționarii publici: Ministra Muncii anunță schimbări din 2027.

Zilele suplimentare de concediu acordate funcționarilor publici în funcție de vechimea în muncă vor fi eliminate.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile își mențin intenția de a renunța la aceste zile suplimentare, informează omniapres.md.

„Am declarat și anterior că, cel puțin pentru funcționarii publici, vom reduce sau vom anula concediile suplimentare, deoarece, în diferite etape, diferite categorii profesionale au primit anumite zile suplimentare de concediu pentru vechimea în muncă”, a declarat Natalia Plugaru la Radio Moldova.

Ministra a precizat că reforma concediilor se desfășoară conform planului anunțat anterior, iar noile reguli ar urma să fie aplicate de la începutul anului viitor.

„Adică rămânem pe calea pe care am propus-o și, de la 1 ianuarie, vom trece la noile reguli”, a spus Plugaru.

Reforma regimului concediilor a fost prezentată de Ministerul Muncii în iunie. Potrivit proiectului, de la 1 ianuarie 2027, concediul anual va fi calculat în zile lucrătoare, și nu în zile calendaristice. Pentru angajații obișnuiți, 28 de zile calendaristice vor fi înlocuite cu 22 de zile lucrătoare, iar pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, 35 de zile calendaristice se vor transforma în 28 de zile lucrătoare.

Separat, proiectul prevede anularea zilelor suplimentare de concediu pentru vechimea în muncă pentru funcționarii publici, militari, polițiști, procurori, judecători și alte categorii de angajați din sectorul public. În prezent, aceste zile suplimentare pot majora concediul anual cu 15–20 de zile, în funcție de categoria profesională.

Totodată, autoritățile au precizat că zilele de concediu acumulate deja până la sfârșitul anului 2026 nu vor fi pierdute.