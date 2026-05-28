MAI: Numărul cauzelor penale pentru escrocherii a crescut, iar pagubele provocate s-au redus la jumătate.

Totodată, potrivit acesteia, prejudiciul total cauzat de astfel de infracțiuni a scăzut cu aproximativ 50%, informează realitatea.md.

„Diferența între 2025 și 2026 ar fi circa 150 milioane lei, dar cu detalii exacte rog să solicitați această informație de la Poliție”, a spus ministra Afacerilor Interne.

Totodată, Daniella Misail-Nichitin a îndemnat cetățenii să nu dea curs solicitărilor primite prin SMS sau prin alte modalități de comunicare. În cazul în care primesc astfel de mesaje, aceștia sunt rugați să apeleze numărul de urgență 112.

MAI a reamintit că cele mai răspândite scheme ale escrocilor rămân „verificarea” conturilor bancare, prevenirea unor presupuse operațiuni suspecte, „protejarea” economiilor, precum și ofertele de investiții rapide și profitabile.