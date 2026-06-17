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17 Iunie 2026, 15:27
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Mai mulți motocicliști din raionul Căușeni au rămas fără mijloacele de transport

Mai mulți motocicliști din raionul Căușeni au rămas fără mijloacele de transport, după ce polițiștii au intensificat controalele rutiere și au identificat mai multe încălcări ale legislației.

Mai mulți motocicliști din raionul Căușeni au rămas fără mijloacele de transport.
Mai mulți motocicliști din raionul Căușeni au rămas fără mijloacele de transport.

În data de 16 iunie, colaboratorii Inspectoratului de Poliție Căușeni au desfășurat acțiuni de verificare în trafic, soldate cu ridicarea mai multor motociclete și a unui automobil, transmite noi.md, citând studio-l.online.

Potrivit oamenilor legii, conducătorii acestora au încălcat prevederile Regulamentului circulației rutiere.

Polițiștii precizează că măsurile întreprinse au drept scop creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere, în special, în perioada sezonului estival, când numărul motocicliștilor pe drumurile publice este în creștere.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Căușeni subliniază că respectarea regulilor de circulație nu reprezintă doar o obligație legală, ci și o responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic. Oamenii legii îndeamnă șoferii, motocicliștii și cicliștii să manifeste prudență și responsabilitate, contribuind astfel la reducerea riscurilor și la menținerea unui trafic sigur pentru toți.

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