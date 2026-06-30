Mai mulți locuitori ai orașului Codru, revoltați de construcția unui complex rezidențial.

Un complex rezidențial a provocat revolta locuitorilor orașului Codru din municipiul Chișinău. Oamenii spun că imobilul de pe strada Schinoasa Vale ar prezenta pericol pentru trecători și pentru natură.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat autorizația de construire emisă de primăria locală și a dispus ca lucrările să fie sistate. Totuși, lucrările continuă, iar managerul companiei insistă că deține toate actele permisive, informează jurnal.md.

Primarul orașului Codru, Stelian Manic, ne-a declarat că a fost nevoit să reperfecteze autorizația de construire.

„Când a fost adresată o scrisoare pentru această reperfectare, primul lucru care am făcut, am scris la organele competente. Este vorba de INST și CNA să-mi zică dacă sunt probleme aici. Scrisorile care au venit, nu mi-au spus că sunt probleme”, a mențioat Stelian Manic, primarul orașului Codru.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a stabilit însă că autorizația de construire pe care Primăria Codru a reperfectat-o în 20 mai contravine Codului urbanismului și construcțiilor.

„Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a emis decizia pe data de 23.06.2026, numărul 6/6, privind suspendarea autorizației de construirii P-0982/2026, din 20.05.2026. Și, totodată, prin prescripția seria numărului INST numărul 01028 din 25.06, a emis încă o prescripție pentru sistarea tuturor lucrărilor de construcție menționate la obiectivul menționat”, a precizat Leonid Băcilă, adjunctul șefului Direcției Centru INST.

Și consilierul local Galina Comendant este de părere că primăria urma să refuze reperfectarea autorizației de construire.

„Nu poți să dai autorizație de construcție când terenul în planul urbanistic general este zona verde și ești obligat cumva să schimbi planul urbanistic zonal. Eu personal nu am văzut niciun plan urbanistic zonal în această zonă care apoi să permite reperfectarea unei autorizații”, a afirmat Galina Comendant, consilieră în orașul Codru.

De cealaltă parte, fondatorul companiei de construcții a calificat drept ilegală și abuzivă decizia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

„Noi am pus cererea cu toate documentele anexate să rectificăm toate greșelile respective ca autorizația să fie în tocmai cum e scris în certificat de urbanism, în toate documentele pe care le-am prezentat ca să emitem toate greșelile acestea, conform prescripției INST”, a subliniat administratorul companiei de construcții, Igor Lipceanu.

Cât despre lucrările pe șantier, care continuă în pofida dispoziției de sistare, Lipceanu a declarat că acestea nu pot fi oprite din considerente tehnice.

„Este terenul 466 unde construcția merge din 2011 și acolo sunt procese tehnologice care nu poți să le oprești. De pildă s-a pus cofraj, s-a forat un pilon în pământ și trebuie turnat, că dacă nu torni, gata pierzi”, a mai adăugat administratorul.

Decizia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică poate fi contestată la autoritatea publică emitentă în termen de 30 de zile din data comunicării. Lipceanu a anunțat că o va contesta.