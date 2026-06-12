Mai mulți fermieri își scot tehnica la protest.

În spațiul public au apărut imagini video cu fermierii care se deplasează cu tehnica agricolă spre locurile unde sunt organizate acțiunile de protest.

Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, agricultorii din raionul Rezina vor staționa cu utilajele agricole pe drumul Orhei–Rezina, în apropierea satului Bușăuca, între orele 09:00 și 14:00, scrie omniapres.md.

La Cahul, protestul are loc pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea localității Andrușul de Jos, iar la Fălești fermierii s-au adunat pe drumul național Sculeni–Fălești, la intrarea în oraș, în zona centrului comercial Supraten și a gării auto. Organizatorii spun că tehnica agricolă este staționată pe marginea carosabilului, fără blocarea traficului.

Fermierii cer:

introducerea, din anul 2027, a plăților directe per hectar pentru fermierii micro, mici și mijlocii;

păstrarea cotei actuale de TVA pentru sectorul agricol;

rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2026.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul fermierilor de a protesta și menționează că o parte dintre solicitările înaintate sunt deja analizate sau se află în proces de implementare. Totodată, instituția precizează că subiectele legate de TVA și compensarea accizei la motorină sunt examinate de Ministerul Finanțelor în contextul politicii fiscale și al resurselor bugetare disponibile.