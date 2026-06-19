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19 Iunie 2026, 09:53
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Mai multe vulpi se plimbă pe străzile din Ialoveni și apar tot mai des în apropierea locuințelor

Locuitorii din Ialoveni observă tot mai des vulpi chiar în preajma gospodăriilor lor. Animalele se plimbă nestingherite pe străzile din oraș.

Mai multe vulpi se plimbă pe străzile din Ialoveni și apar tot mai des în apropierea locuințelor.
Mai multe vulpi se plimbă pe străzile din Ialoveni și apar tot mai des în apropierea locuințelor.

Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherite pe străzile din Ialoveni, scrie stiri.md.

Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități.

Conform autorităților, populația de vulpi din R. Moldova este în continuă creștere și este estimată la câteva zeci de mii de exemplare. Specialiștii explică fenomenul prin dezechilibrele ecologice și reducerea numărului de prădători naturali.

În acest context, autoritățile permit vânătoarea fără limită de cote a vulpilor, măsură justificată prin necesitatea protejării faunei sălbatice și prevenirii răspândirii rabiei.

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