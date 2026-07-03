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moldpres.md logomoldpres
3 Iulie 2026, 17:04
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Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Pe parcursul acestei săptămîni, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de întreținere pe 38 sectoare de drumuri publice naționale din mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării.

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații.
Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații.

Echipele de întreținere au executat lucrări prioritare de remediere a degradărilor părții carosabile prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică fierbinte și prin metoda injectării, curățarea podețelor, înlocuirea stâlpilor de ghidare, cosirea mecanizată și manuală a vegetației, precum și alte lucrări de întreținere curentă, transmite noi.md.

Intervențiile au fost desfășurate pe mai multe sectoare de drum din diferite raioane.

Totodată, în această perioadă, în contextul caniculei, drumarii au intervenit operativ pentru remedierea deteriorărilor îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment, manifestate prin ridicarea dalelor, pe drumurile naționale M3 și M5, în raioanele Călărași, Strășeni și Ialoveni, precum și în municipiul Bălți.

Administrația Națională a Drumurilor va continua intervențiile necesare pentru a asigura condiții cât mai bune și mai sigure de circulație pentru toți participanții la trafic. 

În acest context, conducătorii auto și pietonii sunt rugați să manifeste prudență sporită în zonele unde se desfășoară lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

Mai multe sectoare de drum din țară sunt în reparații

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