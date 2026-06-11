Mai multe școli din Moldova vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne.

Instituțiile selectate fac parte dintr-o rețea de 90 de școli model. În acestea se planifică lucrări capitale de reparație, modernizarea spațiilor de învățământ, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, ceea ce va asigura condiții de învățare mai bune atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, transmite noi.md.

Volumul total al investițiilor alocate pentru aceste 20 de școli este de 50 milioane de euro. În școlile selectate vor fi reparate clădirile și spațiile de învățământ, vor fi amenajate sălile de clasă cu mobilier ergonomic și tehnologii digitale, iar laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică vor fi modernizate.

Bibliotecile vor fi transformate în centre de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Proiectul prevede, de asemenea, îmbunătățirea conexiunii la internet, amenajarea zonelor de odihnă și a spațiilor verzi, precum și crearea condițiilor necesare pentru integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale.

„Acest proiect reprezintă una dintre cele mai ample investiții în infrastructura educațională din ultimii ani. Contribuie la transformarea școlilor-model în centre educaționale moderne, capabile să ofere oportunități calitative de învățare pentru mii de elevi din întreaga țară”, a menționat ministrul Dan Perciun.

Lista celor 20 de instituții de învățământ incluse în această etapă a proiectului: