Mai multe locuri bugetare pentru învățământul dual: Guvernul a aprobat planul de admitere.

Guvernul a aprobat planul de admitere în instituțiile de învățământ profesional-tehnic pentru anul școlar 2026–2027.

Autoritățile vor finanța peste 12.000 de locuri bugetare, acordând o atenție specială dezvoltării învățământului dual și pregătirii specialiștilor pentru sectoarele tehnice, transmite moldova1.md.

Conform deciziei Guvernului, în centrele de excelență, colegii și școlile profesionale din țară sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare. Dintre acestea, 2.669 de locuri sunt alocate învățământului dual, ceea ce depășește cu peste 500 numărul de anul trecut.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că dezvoltarea învățământului dual rămâne una dintre prioritățile cheie ale ministerului. Potrivit acestuia, acest model de pregătire permite combinarea cea mai eficientă a învățării teoretice cu practica în întreprinderi.

Un alt obiectiv prioritar va fi creșterea numărului de locuri în domeniile STEM — inginerie, construcții și energetică. În același timp, numărul locurilor pentru unele specializări, unde cererea pe piața muncii este mai scăzută, poate fi redus.

Pentru prima dată în sistemul de învățământ profesional și superior vor fi prevăzute locuri bugetare speciale pentru candidații de etnie romă. Ministerul Educației menționează că această măsură are scopul de a extinde accesul la educație pentru reprezentanții grupurilor vulnerabile.

Campania de admitere va avea loc în 79 de instituții de învățământ, dintre care 13 centre de excelență, 34 de colegii, 31 de școli profesionale și Centrul de pregătire integrată pentru aplicarea legii. Opt instituții sunt private.

În total, pentru noul an de studii sunt prevăzute 20.761 de locuri, inclusiv 8.479 cu plată. Depunerea dosarelor începe pe 20 iulie și se va desfășura exclusiv prin platforma electronică eadmitere.sime.md.

Potrivit Ministerului Educației, interesul pentru învățământul profesional-tehnic continuă să crească. În anul de studii 2025–2026, numărul înscrișilor în instituțiile de învățământ profesional mediu a crescut cu 14,7%, iar în instituțiile postliceale profesionale — cu peste 4%.

Statul va aloca peste 1,43 miliarde de lei pentru finanțarea programelor de pregătire profesional-tehnică. Fonduri suplimentare pentru pregătirea specialiștilor vor fi alocate și de Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării.