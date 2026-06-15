Mai multe drumuri din Chișinău intră în reparații și vor avea trafic restricționat

Primăria anunță că intervențiile vor afecta atât circulația mașinilor, cât și transportul public pe anumite tronsoane importante din oraș, transmite omniapres.md.

Cea mai amplă restricție vizează șoseaua Muncești, unde, în perioada 15 iunie – 12 iulie, traficul va fi suspendat parțial pentru lucrări de aplicare a straturilor bituminoase de tip Slurry Seal. Lucrările vor fi efectuate etapizat, cu închiderea temporară a câte unei benzi și redirecționarea circulației pe contrasens, sub supravegherea agenților de trafic. Autoritățile spun că intervențiile vor avea loc în special pe timp de noapte, pentru a reduce ambuteiajele.

Restricții vor fi și pe strada Sfatul Țării, pe segmentul dintre străzile 31 August 1989 și București. Circulația va fi suspendată între 15 iunie și 12 iulie, din cauza lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare.

În același timp, pe strada Burebista, între stradela Burebista și strada Cetatea Albă, traficul va fi restricționat parțial în perioada 15-27 iunie. Acolo urmează să fie reparată rețeaua electrică.

Șoferii care circulă prin sectorul Telecentru trebuie să țină cont și de restricțiile programate pentru 16 iunie. Între orele 08:00 și 15:00, circulația va fi complet sistată pe șoseaua Hёncești, pe tronsonul dintre străzile Lech Kaczynski și Sihastrului. Măsura este necesară pentru desfășurarea exercițiului internațional „MD EU MODEX 2026”, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere temporare și recomandările agenților de circulație, pentru a evita blocajele și incidentele în trafic.