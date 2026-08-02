MAI al Republicii Moldova a interzis angajaților săi să promoveze ura în rețea

Angajaților cu statut special în cadrul MAI le este interzis să utilizeze pe internet și în spațiul public simboluri, declarații și gesturi care incită la ură, aduc atingere demnității sau prejudiciază reputația instituției.

Astfel de cerințe sunt stabilite pentru prima dată în noul Cod de conduită al angajaților cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne, care a intrat în vigoare, transmite logos-pres.md

Codul introduce obligația de a respecta principiile unei conduite responsabile și profesioniste în mediul digital. Angajații cu statut special sunt obligați să respecte standardele de bună-cuviință profesională atunci când lucrează pe internet, să utilizeze cu bună-credință sistemele informaționale, să își protejeze identitatea digitală și să nu aplice tehnologii pentru a obține avantaje necuvenite.

Necesitatea adoptării unor norme noi este determinată de faptul că, anterior, legislația nu prevedea o reglementare directă a standardelor de conduită profesională în internet. În plus, Codul interzice comportamentul ostil, care aduce atingere demnității sau care discreditează, instigarea la conflicte, precum și crearea unei atmosfere de lucru intimidante sau umilitoare.

De asemenea, angajaților le este interzis să admită manifestări de favoritism, să ofere avantaje nejustificate, să practice discriminarea, să hărțuiască și să întreprindă alte acțiuni care pot pune la îndoială obiectivitatea și imparțialitatea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Potrivit autorilor documentului, noile norme au drept scop consolidarea bună-cuviinței profesionale și a disciplinei de serviciu, precum și corespund recomandărilor Grupului statelor împotriva corupției (GRECO).