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unimedia.info logounimedia
16 Iunie 2026, 11:33
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Magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Plahotniuc și Guțul, propusă judecătoare la CSJ

Judecătoarele Ana Cucerescu și Elena Croitor au fost propuse pentru numirea în funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție, în urma concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Plahotniuc și Guțul, propusă judecătoare la CSJ.
Magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Plahotniuc și Guțul, propusă judecătoare la CSJ.

Potrivit CSM, concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante s-a desfășurat în cadrul ședinței Plenului din 15 iunie 2026, informează unimedia.info.

„În urma evaluării candidaților, Plenul CSM a decis înaintarea propunerilor de numire în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a doamnelor Ana Cucerescu și Elena Croitor”, se arată în comunicat.

Decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute, a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției.

Sursă
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