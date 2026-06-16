Magistrata din completul care i-a dictat sentința lui Plahotniuc și Guțul, propusă judecătoare la CSJ.

Potrivit CSM, concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante s-a desfășurat în cadrul ședinței Plenului din 15 iunie 2026, informează unimedia.info.

„În urma evaluării candidaților, Plenul CSM a decis înaintarea propunerilor de numire în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a doamnelor Ana Cucerescu și Elena Croitor”, se arată în comunicat.

Decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute, a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției.