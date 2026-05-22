Magazinele din Moldova ar putea afișa din start cât costă reparația unui produs înainte de cumpărare.

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării transpune mai multe directive europene și face parte din angajamentele asumate de țară în procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează bani.md.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea obligației ca vânzătorii să informeze vizibil cumpărătorii despre garanția legală minimă de doi ani pentru bunuri. Magazinele vor trebui să afișeze notificări standardizate privind drepturile consumatorilor, inclusiv posibilitatea de reparare gratuită, înlocuire sau reducere de preț în cazul produselor defecte.

Proiectul introduce și conceptul de „garanție comercială de durabilitate”. Asta înseamnă că producătorii care oferă garanții extinse, de peste doi ani, vor putea folosi o etichetă europeană specială pentru a arăta că produsul este construit să reziste mai mult. În document apare inclusiv modelul vizual al noii etichete „GARAN”, care va indica numărul de ani garantați pentru durabilitatea produsului.

Consumatorii vor primi și mai multe informații înainte de cumpărare. Pentru anumite produse vor trebui afișate date despre posibilitatea de reparare, existența pieselor de schimb, costurile estimate ale acestora și perioada în care producătorii oferă actualizări software pentru dispozitivele digitale.

O altă noutate importantă este promovarea „dreptului la reparare”. Proiectul introduce un formular european standardizat prin care atelierele de reparații vor fi obligate să spună din start cât costă reparația, cât durează, dacă există produse de schimb temporare și dacă sunt disponibile piesele necesare. Oferta va trebui să rămână valabilă cel puțin 30 de zile.

Autoritățile spun că măsurile sunt necesare și pentru combaterea fenomenului de „greenwashing” — situația în care companiile folosesc termeni precum „eco”, „verde” sau „prietenos cu mediul” fără dovezi reale. Potrivit noilor reguli, asemenea afirmații vor putea fi utilizate doar dacă sunt demonstrate prin certificări sau dovezi clare.

În nota informativă se arată că Republica Moldova este doar parțial aliniată la normele europene privind protecția consumatorilor, iar adoptarea acestor modificări este importantă pentru negocierile de aderare la UE. Documentul mai precizează că noile reguli urmăresc să reducă risipa, să prelungească durata de viață a produselor și să încurajeze economia circulară.