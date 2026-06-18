„Mafia fierului vechi” din Chișinău, destructurată: Prejudiciu estimat ajunge la 3,4 milioane de lei.

O schemă de evaziune fiscală estimată la circa 3,4 milioane de lei, care ar fi fost pusă în aplicare prin activități de colectare a metalului uzat în municipiul Chișinău, a fost deconspirată de oamenii legii.

Potrivit Serviciului Fiscal, dosarul penal a fost deschis în anul 2025 și vizează activitatea a trei întreprinderi în perioada 2022–2025. În cadrul investigației sunt cercetate trei persoane cu funcții de conducere, suspectate că ar fi achiziționat metal uzat prin intermediul unor persoane apropiate, evitând astfel efectuarea tranzacțiilor în numele companiilor și plata impozitelor aferente, transmite bani.md.

Anchetatorii susțin că administratorii firmelor ar fi încercat să diminueze artificial veniturile declarate din cumpărarea și comercializarea metalului uzat. În acest scop, din conturile întreprinderilor ar fi fost retrase sume importante de bani, sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.

În baza probelor acumulate, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile celor trei companii. De acolo au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern cu informații relevante pentru anchetă, precum și 220.000 de lei a căror proveniență urmează să fie verificată.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat și tragerea la răspundere a celor vinovați. Până la o decizie definitivă a instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.