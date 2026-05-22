Point
22 Mai 2026, 12:57
23 835
MAE: Vasile Ucrainciuc este tratat de Ucraina exclusiv ca cetățean ucrainean

La mijlocul lunii aprilie, Vasile Costiuc a anunțat că Vasile Ucrainciuc, născut în 1982, originar din satul Grimăncăuți, raionul Briceni, a fost mobilizat în rândurile Forțelor Armate Ucrainene în timpul unei vizite în Ucraina.

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Rossoșanî și i s-a comunicat că ar fi din nou cetățean al Ucrainei, în urma unor modificări legislative. Ulterior, acesta ar fi fost mobilizat.

Conform versiunii prezentate, în 2019, un locuitor al satului Grimăncăuți a obținut cetățenia ucraineană, care ulterior a fost anulată din cauza legii ucrainene ce interzice dubla cetățenie.

Costiuc susține că statutul de cetățean a fost restabilit în 2023 fără știrea bărbatului, în baza modificărilor legislative din statul vecin.

Atunci, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a declarat că verifică această informație.

Cazul a provocat un mare ecou în societate, cetățenii și activiștii solicitând autorităților să ia măsuri pentru repatrierea conaționalului nostru.

Astăzi, 22 mai, canalul de Telegram Spott a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe, într-un răspuns oficial la solicitarea lor, a declarat că autoritățile de la Kiev îl recunosc pe Vasile Ucrainciuc drept cetățean al Ucrainei și îl tratează conform legislației ucrainene privind cetățenia.

Potrivit instituției, Chișinăul a solicitat oficial informații privind circumstanțele reținerii, iar ulterior a cerut clarificări suplimentare despre locul aflării cetățeanului și starea sa de sănătate.

Distribuie știrea
