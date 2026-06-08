MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să reevalueze necesitatea deplasărilor în Qatar și Kuweit.

Ministerul avertizează că situația de securitate rămâne instabilă și se poate schimba rapid, transmite rupor.md.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că spațiul aerian al Qatarului și Kuweitului este deschis, iar zborurile civile se desfășoară în regim normal. Totuși, din cauza situației regionale, pot apărea modificări ale rutelor, întârzieri sau anulări ale zborurilor.

Cetățenilor li se recomandă să verifice direct cu compania aeriană statutul zborului înainte de a se deplasa la aeroport și să plece doar dacă au o rezervare confirmată.

Moldovenilor care se află deja în Qatar sau Kuweit li se recomandă să fie prudenți, să urmărească mesajele oficiale ale autorităților locale și să respecte instrucțiunile acestora.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, de asemenea, să se informeze din timp unde se află cel mai apropiat adăpost sau loc sigur în caz de incidente, să evite zonele din apropierea instituțiilor diplomatice, militare și străine și, în caz de dificultăți, să mențină legătura cu ambasada.

Ambasada Moldovei în Qatar, care este acreditată și în Kuweit, monitorizează evoluția situației și menține contactul cu autoritățile locale.

Anterior, astăzi, Ministerul Afacerilor Externe le-a recomandat cetățenilor Moldovei să evite călătoriile neesențiale în Israel din cauza deteriorării situației de securitate în contextul loviturilor reciproce dintre Israel și Iran.

Pentru asistență consulară urgentă, cetățenii pot contacta Ambasada Moldovei în Qatar la numărul de telefon +974 33773417 sau prin adresa de email doha@mfa.gov.md.