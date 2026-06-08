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8 Iunie 2026, 16:44
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MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile în Israel

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă insistent cetățenilor să evite orice călătorii neesențiale în Statul Israel și reiterează apelul de a se abține de la vizite în zonele cu risc crescut.

MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile în Israel.
MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile în Israel.

Este vorba despre nordul țării, teritoriile de frontieră și regiunile afectate de acțiunile militare, transmite rupor.md.

Avertismentul este legat de deteriorarea bruscă a situației de securitate în regiune, pe fondul loviturilor reciproce dintre Israel și Iran.

Potrivit MAE, Comandamentul logistic al Israelului a impus restricții stricte la nivel național, care sunt în vigoare de astăzi până la ora 20:00.

În prezent, în Israel:

  • funcționarea tuturor instituțiilor de învățământ este suspendată;

  • au fost deschise adăposturi publice pentru populație;

  • spitalele funcționează în regim special, în spații subterane;

  • circulația transportului public și desfășurarea evenimentelor de masă sunt restricționate;

  • activitatea instituțiilor de stat este perturbată..

Aeroportul Internațional Ben Gurion continuă să funcționeze în regim normal. Totuși, MAE subliniază că situația rămâne extrem de instabilă și se poate schimba în orice moment.

Ministerul face apel către conaționalii aflați acum pe teritoriul Israelului sau care îl tranzitează să respecte strict următoarele măsuri de precauție: să evite locurile aglomerate, să identifice din timp locația celor mai apropiate adăposturi antiaeriene, să aibă întotdeauna asupra lor documente de identitate valabile, să urmărească permanent mesajele oficiale ale autorităților israeliene și ale Comandamentului logistic, să execute fără întârziere toate instrucțiunile de securitate ale serviciilor locale.

Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în mod continuu evoluția situației, fiind în contact permanent atât cu autoritățile israeliene, cât și cu partenerii internaționali.

În caz de situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova pot solicita prompt asistență consulară:

  • Ambasada R. Moldova în Statul Israel

  • Telefon linie fierbinte: +972 52 778 9772

  • Adresă de email: tel-aviv@mfa.gov.md

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