MAE: La Orhei a explodat o dronă ucraineană, dar responsabilitatea revine Rusiei.

Ministerul a subliniat că Moldova rămâne solidară cu Ucraina, informează unimedia.info.

„Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova o poartă Rusia, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova”, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Un aparat de zbor necunoscut, presupus a fi o dronă, a explodat în noaptea de duminică spre luni în afara localității Lopatna din raionul Orhei. Despre incident, în jurul orei 00:00, a anunțat Poliția un localnic.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu presupusul moment al exploziei. În înregistrările camerelor de supraveghere se aude o bubuitură puternică, urmată de o scânteiere puternică.