Luna iulie în Moldova va fi mai caldă decât media și cu deficit de precipitații.

Pentru luna iulie, meteorologii prognozează temperaturi medii mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă.

Astfel, media lunară a aerului va depăși norma climatică, situată în mod obișnuit între +20 și +22°C, transmite realitatea.md.

În același timp, cantitatea de precipitații este estimată sub media multianuală, care variază între 50 și 95 mm, anunță Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

La nivel european, iulie rămâne, în mod tradițional, cea mai caldă lună a anului. Diferențele de temperatură sunt semnificative de la nord la sud, variind de la aproximativ +15°C în regiunile nordice până la peste +40°C în sudul continentului.

În Europa de Sud, inclusiv Grecia, Italia, Spania și Portugalia, temperaturile diurne se vor situa frecvent între +32°C și +38°C, iar în marile orașe pot depăși, ocazional, pragul de +40°C. Nopțile vor rămâne calde, cu minime de +23°C până la +25°C.

În Europa Centrală și de Est, inclusiv România, Ungaria și Polonia, vremea va fi predominant secetoasă, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor urca frecvent până la +35°C…+38°C, iar furtunile de vară pot apărea brusc și pe arii restrânse.

În Europa de Vest, valorile termice vor fi în general mai moderate, între +22°C și +30°C, însă episoadele de val de căldură pot aduce temporar temperaturi de până la +35°C.

În Europa de Nord și în Marea Britanie, vremea se menține mai răcoroasă și stabilă, cu maxime cuprinse între +18°C și +25°C, în timp ce Islanda va înregistra valori de aproximativ +11°C până la +15°C.