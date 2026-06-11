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11 Iunie 2026, 13:38
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Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate. Potrivit Guvernului, acesta este un obiectiv esențial al proiectului liniei electrice Vulcănești–Chișinău.

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate.
Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate.

În etapa finală, specialiștii au efectuat testele tehnice necesare, care au confirmat că echipamentele sunt pregătite pentru punerea sub tensiune și darea în exploatare. În prezent, sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de lansarea obiectivului.

În paralel, continuă lucrările la stația electrică din Chișinău, unde se montează echipamente și se pregătește integrarea acesteia în sistemul electroenergetic național.

Linia electrică aeriană, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, va conecta stația electrică de 400 kV din Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău și va contribui la consolidarea securității energetice a țării.

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate

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