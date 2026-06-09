Lucrări de reparație a drumului spre Trușeni: Troleibuzul nr. 34 și-a schimbat temporar traseul.

Pe durata lucrărilor, troleibuzele vor circula din Trușeni pe strada 27 August, apoi prin Dumbrava pe strada Codrilor, șoseaua Balcani și Calea Ieșilor. Ulterior, traseul va continua conform schemei obișnuite, transmite rupor.md.

Din cauza modificărilor, pot apărea abateri de la orar.

Primăria a anunțat că va reveni cu informații actualizate după reluarea circulației troleibuzelor pe traseul obișnuit.