Lozovan a contestat suspendarea plății salariului de deputat pentru perioada arestului la domiciliu.

Fosta deputată Irina Lozovan, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a contestat la Curtea Supremă de Justiție respingerea cererii sale de anulare a suspendării plății salariului, indemnizațiilor și compensațiilor de deputat.

Documentul vizează perioada în care aceasta s-a aflat în arest la domiciliu într-un dosar penal privind coruperea unui primar pentru a adera la Partidul „Renaștere”, scrie tvrmoldova.md cu referire la anticoruptie.md.

Lozovan a contestat decizia Curții de Apel, care a menținut hotărârea Parlamentului privind suspendarea plăților. Este vorba despre o perioadă de trei luni — din 21 septembrie până în 20 decembrie 2023, când fosta deputată se afla în arest la domiciliu în cadrul anchetei privind tentativa de mituire a aleșilor locali. Dosarul a fost înregistrat la Curtea Supremă de Justiție pe 23 iunie 2023.

Reamintim că Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare. Totuși, înainte de pronunțarea sentinței, aceasta a fugit și în prezent este dată în urmărire. Urmărirea penală este legată de tentativa de mituire a primarului orașului Ocnița pentru a-l determina să se alăture Partidului „Renaștere”.