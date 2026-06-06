Locuitorii unui cartier din Bălți se plâng de starea terenurilor de joacă și de copacii periculoși.

După fiecare ploaie, terenurile de joacă se umplu de noroi, iar părinții spun că ajung să le interzică copiilor să intre acolo. Pe lângă spațiile neamenajate, oamenii se plâng și de arborii necurățiți la timp, care, în zilele cu vânt, transformă drumul spre casă într-un risc, transmite tvn.md.

„Aici la noi, vedeți singuri în ce stare deplorabilă sunt, dacă plouă, copilul nu poate merge, acum copilul a dorit să meargă la teren, noi nu i-am permis, pentru că acolo este murdărie”, spun oamenii.

„Terenurile de joacă eu cred că mai bine ar fi să le prelucreze în privința la aceasta, din cauza că chiar dacă iese un copil la joacă, nu are unde se juca ți-ar fi de dorit să aibă în vedere situația dată și să facă ceva”, afirmă localnicii.

Unii locuitori spun că terenurile de joacă ar trebui amenajate corespunzător, astfel încât copiii să aibă un spațiu sigur și curat unde să-și petreacă timpul.

O altă problemă semnalată de locatari ține de arborii din zonă. Oamenii spun că aceștia nu au fost curățiți suficient, iar în zilele cu vânt crengile cad și pot pune în pericol trecătorii.

„Copacii trebuie curățați, pentru că aici când este vânt, mereu cade ceva aici, se vede că trebuie de curățat”, menționează oamenii.

Municipiul Bălți activează în baza unui buget provizoriu pentru anul 2026, după ce bugetul municipal nu a fost votat. Potrivit documentului, nu este menționată nicio prevedere specifică privind renovarea, reparația sau amenajarea terenurilor de joacă pentru copii. Sunt incluse proiecte de infrastructură și terenuri sportive, însă nu terenuri de joacă propriu-zise.