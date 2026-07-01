Locuitorii satului Novosiolovca din raionul Taraclia vor alege un nou primar pe 1 noiembrie.

Comisia Electorală Centrală a stabilit data noilor alegeri locale după ce a luat act de demisia Ecaterinei Iacobceac din funcția de primar al satului Novosiolovca și de încetarea mandatului acesteia.

În aceeași ședință, Comisia Electorală Centrală a respins cererea de organizare a unui referendum local în comuna Botnărești din raionul Anenii Noi, privind unirea localității. Comisia a motivat decizia prin faptul că întrebarea propusă nu indica localitățile concrete vizate de proces și nu respecta procedura legală de inițiere a unui astfel de referendum, transmite rupor.md.

Primarul comunei Botnărești, Victor Gori, și-a exprimat dezacordul față de decizia CEC și a declarat că o va contesta în instanță. În opinia sa, locuitorii trebuie mai întâi consultați dacă sunt de acord în principiu cu unirea, iar localitatea concretă pentru unire poate fi stabilită ulterior.

De asemenea, CEC a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum privind revocarea primarului comunei Hârtop din raionul Anenii Noi, deoarece documentele au fost depuse cu întârziere și nu conțineau circumstanțe noi.