Locuitorii satului Borogani cer să li se păstreze primăria.

În urma discuțiilor, participanții au votat împotriva amalgamării. Ei vor trimite o adresare oficială Cancelariei de Stat, transmite logos-pres.md.

În timpul discuției, locuitorii au subliniat că Borogani este cel mai mare sat din raionul Leova. Potrivit datelor recensământului, populația sa este de 2.684 de persoane. Iar dacă se iau în calcul și cei care muncesc peste hotare, numărul real ajunge la aproximativ 3.900 de persoane.

Caz geografic

Geografic, satul este situat la granița cu Găgăuzia și se învecinează cu trei unități administrativ-teritoriale ale acesteia. Se propune amalgamarea satului Borogani cu satul Iargara. Deși Iargara are o populație mai mică, cele două sate vecine au început deja procesul de amalgamare cu satul Iargara.

Aceasta provoacă nemulțumirea locuitorilor din Borogani. Ei consideră că o astfel de perspectivă nu este avantajoasă pentru ei. Dacă satul lor nu va fi desemnat centru administrativ, își va pierde identitatea. Nemulțumirea este agravată de lipsa unui drum de acces comod către satul Iargara: distanța de 10 km dintre cele două localități este adesea impracticabilă, ceea ce va complica semnificativ legătura administrativă și accesul la servicii.

Serviciile digitale nu sunt accesibile tuturor

În plus, serviciile digitale nu sunt accesibile tuturor cetățenilor din Borogani.

„Mulți dintre ei sunt deja în vârstă și nu vor putea depune cereri online”, spune primărița satului, Elena Savițchi. „Considerăm că nu este încă momentul pentru o tranziție bruscă și radicală exclusiv la furnizarea online a serviciilor publice. Este necesară o perioadă de tranziție care să permită adaptarea treptată și să nu priveze oamenii de accesul la acestea.”

Locuitorii din Borogani nu sunt împotriva amalgamării, dar cer ca aceasta să se desfășoare ținând cont de particularitățile localităților.

„Considerăm nedrept că toate comunitățile sunt obligate să se unească după aceleași reguli”, continuă primărița. „Situațiile sunt diferite peste tot. Ele necesită o analiză și o abordare individuală.”

100% servicii locale

Elena Savițchi subliniază că Primăria Borogani dezvoltă serviciile locale cu propriile forțe. Satul este asigurat 100% cu apeduct central și gaz. Iluminatul stradal a fost complet renovat, este organizată colectarea gunoiului și chiar colectarea separată a deșeurilor, etc.

Aceste realizări demonstrează capacitatea comunității de a se autoadministra și dezvolta. De aceea, cetățenii cer să fie luați în considerare toți acești factori în procesul reformelor. Primara a subliniat că dezvoltarea comunității nu depinde doar de numărul populației.

„Este important să se țină cont de serviciile organizate pe teritoriul comunității”, spune ea. „De mult timp propunem revizuirea criteriilor de distribuire a finanțelor în bugetele locale și asigurarea unei descentralizări reale, care să aducă economii și beneficii directe comunităților. Ca, de exemplu, impozitele pe veniturile salariale ale persoanelor fizice să fie distribuite după locul lor de reședință. Acest lucru va asigura localitățile cu resursele necesare pentru dezvoltare.”