Locuitorii satelor inundate din raionul Călărași: Am rămas fără nimic.

Gospodării îngropate în nămol, case inundate, animale moarte și oameni rămași fără agoniseala de o viață. Epuizați, localnicii încearcă să salveze ce a mai rămas, dar mulți spun că nici nu știu de unde să înceapă, informează tvrmoldova.md.

Locuitorii încearcă să salveze ce a mai rămas, dar mulți recunosc că nici nu știu de unde să înceapă. În timp ce oamenii speră la ajutorul autorităților, realitatea rămâne dură — fondurile pentru situații excepționale sunt aproape inexistente.

Locuitorii satului Bravicea spun că nu au mai văzut o ploaie atât de puternică. Apa a venit ca un zid peste gospodăria Elenei Bocan, iar femeia a fost la un pas să fie luată de viitură.

„Eu am avut noroc că nu m-a luat apa pe râpă. Am căzut jos, brusc sânge. Câinii au murit că erau la legătoare, uite ce dezastru, aici era curat, tot e cu fundul în sus. A venit un metru de apă și eu nu puteam să mă dau după copac. Râpile sunt blocate cu copaci”.

Aliona și Nicolae Iurcu au cinci copii. Când a lovit furtuna singurul lor gând a fost să-și salveze copiii, dar și animalele care le aduc hrana de zi de zi.

„S-au rupt acestea și pe mine m-a luat și m-a dus la colț. M-am speriat că am văzut moartea în ochi. Ea mă striga dar eu nu puteam să o ajut, apa a fost mare. Eu cu cinci copii din plasament deja mă gândeam să îi urc pe acoperiș. Uitați-vă ce potop mare a fost, nu avem încotro muncim, nimeni nu ne ajută, mulțumim oamenilor din mahală”, a spus Nicolae Iurcu.

„Uite păsările, au murit, toate le-au înecat, acum le scoatem, să le ducem. Erau vrio 20. Mai strângeam niște ouă, le făceam câte un ochi la copii dar suntem bucuroși că suntem sănătoși, asta e principal. Avem oițe și soțul când a văzut că apa este atât de mare a sărit pe fereastră să le salveze”.

Din cauza inundațiilor, mulți locuitori din Bravicea au fost nevoiți să doarmă pe la vecini. Este și cazul lui Alexei Burlea care are toată casa plină de nămol. În plus, a rămas și fără animalele din bătătură.

„Am primit salariul și mi-am cumpărat păsări. Din 50 am reușit să salvăm doar 10”.

Locuitorii din satul Bravicea cred că inundaţia a fost provocată de gunoaiele strânse în râpa de lângă sat. Iar cantitatea uriaşă de apă nu s-a putut scurge prin cele două ţevi pe care a fost construit podeţul peste râpă. Afirmaţiile lor sunt, însă, contrazise de primar.

„Noi trebuie să restabilim tot ce s-a distrus, nu că e gardul de la stadion, tot ce e posibil de făcut noi o să facem, cu puterile noastre, ne va da ajutor poate Consiliul Raional. De asta și ne mobilizăm să scoatem toate crengile de pe râpă, copacii care au căzut, scoatem tot să fie accesul normal a apei. Râpele au fost într-o stare bună. În fondul de rezervă a primăriei, dacă nu mă înșel sunt vreo 60.000 de lei”, a spus primarul.

Și în localitățile Hârjăuca și Mândra oamenii încearcă să își salveze puținul care le-a mai rămas.

„Apa a ajuns și în casă, beciul a fost plin și el. Am dormit la vecini, aici nu aveam unde, era totul inundat, nimic nu am reușit să salvăm. Apa a venit pe neaşteptate și nu am reuşit nimic, doar documentele le-am luat și am ieșit așa. Aici am plantat pepene verde, pepene galben, roșii. Toată luna aprilie, martie și mai am lucrat aici. Soția lucrează și veneam aici după serviciu, plantam, prelucram cu motoblocul. Oamenii s-au ales cu mașini stricate, beciuri inundate, animalele au murit și tot ce au sădit. Beciul era plin cu apă, am pompat apa și acum spălăm tot de noroi”, spun sătenii.

Ploile puternice au făcut și victime. Un bărbat de 48 de ani a fost găsit înecat lângă gospodăria lui din satul Dereneu, raionul Călărași, după ce ar fi rămas blocat în crengile doborâte de ploaie. O altă tragedie s-a înregistrat în satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit Poliției, un bărbat de 45 de ani, aflat la pescuit, ar fi fost luat de curenții puternici formați în urma ploilor abundente. Oamenii au încercat să îl salveze, însă debitul mare al apei nu le-a permis să intervină.