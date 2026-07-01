Locuitorii satelor încearcă să facă față caniculei prin toate metodele disponibile.

Temperaturile caniculare înregistrate în ultimele zile au fost greu de suportat, iar oamenii au încercat să facă față cum au putut arșiței.

Dacă muncitorii de pe șantiere, șoferii și pasagerii din transportul public au fost nevoiți să-și continue activitățile în condiții dificile, în localitățile rurale mulți locuitori au preferat să se adăpostească în case, lăsînd ulițele aproape pustii, transmite noi.md cu referire la info1.md.

Și în satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, canicula îi ține pe oameni în case sau la umbra copacilor din propriile gospodării. Ei spun că ies afară doar pentru strictul necesar: fie până la magazin, fie la serviciu. În rest, încearcă să evite expunerea la temperaturile sufocante.

„Stau mai mult în casă, că am tensiune mare”, spun oamenii.

„Noaptea ne stăruim să lăsăm ferestrele deschise, să facem curent, ca să fie ziua răcoare, dar ziua închidem toate jaluzelele”, afirmă localnicii.

În timp ce unii evită, pe cât posibil, razele puternice ale soarelui, drumarii muncesc de zor.

Aceștia au spus că sunt deja obișnuiți să lucreze în astfel de condiții. Totodată, condițiile greu de suportat din transportul public interurban și lipsa aparatelor de aer condiționat îi afectează pe călători. Și locuitorii Capitalei au luptat marți cu arșița.

Oamenii au găsit diverse metode de a se răcori. Unii au ieșit cu copiii în parcuri pentru a face o baie la fântânele arteziene, iar alții au preferat o înghețată sau un cocktail răcoritor. Potrivit meteorologilor, pentru astăzi este în vigoare Cod Galben de caniculă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.