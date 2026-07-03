Locuitorii Moldovei au donat 25,8 milioane de lei ONG-urilor și comunităților religioase.

În 2026, locuitorii Moldovei au transferat 25,8 milioane de lei organizațiilor non-profit și asociațiilor religioase prin mecanismul de alocare procentuală, cunoscut sub denumirea de „Legea 2%”.

Conform datelor oficiale, suma este calculată pe baza declarațiilor confirmate, depuse împreună cu declarațiile privind impozitul pe venit, și reflectă rezultatele programului care funcționează de zece ani consecutiv, transmite ziua.md.

În total, fondurile vor fi primite de 1.218 organizații non-profit și comunități religioase. Cea mai mare sumă, peste 870.000 lei, a fost alocată Fundației lucrătorilor din sectorul energetic. Urmează Asociația „Viață fără leucemie” (627.000lei), Asociația pensionarilor și veteranilor MAI (620.000 lei) și fundația Caritate.md, căreia i-au fost alocate aproape 392.000 lei.

Aproximativ 300.000 lei au primit Asociația „Ajută omul” și clubul de karate-do „Okinawa”, iar peste 280.000 lei au fost transferați Mănăstirii Curchi.

Mecanismul de alocare procentuală a fost introdus în 2016 și se aplică începând cu perioada fiscală din 2017. Acesta permite persoanelor fizice, rezidenți fiscali ai Moldovei, să direcționeze 2% din impozitul pe venit plătit în favoarea unei organizații non-profit înregistrate sau a unei asociații religioase, fără costuri suplimentare.

Autoritățile subliniază că nu este vorba despre o donație din fondurile personale ale cetățenilor. Dacă contribuabilul a folosit mecanismul „2%”, atunci 98% din impozitul plătit intră în bugetul de stat, iar restul de 2% sunt transferați organizației alese.

Pot beneficia de această posibilitate contribuabilii care au plătit integral și la timp impozitul pe venit, nu au datorii fiscale și au depus declarația în termenul stabilit de legislație.