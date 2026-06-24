Locuitorii malului stâng se înregistrează activ la medicii de familie din Moldova.

Aproximativ 75.000 de cetățeni din Transnistria beneficiază de servicii medicale prin sistemul de asigurări medicale obligatorii din Moldova, iar statul alocă anual circa 200 milioane de lei pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Despre aceasta a declarat ministrul sănătății Emil Ceban, informează tvrmoldova.md.

Potrivit oficialului, numărul locuitorilor malului stâng al Nistrului care beneficiază de serviciile sistemului național de sănătate crește constant.

„Ei au cetățenia Republicii Moldova, iar în ultima perioadă acest număr a început să crească brusc. Acum avem 75.000 de cetățeni din regiunea transnistreană care folosesc activ acest drept”, a declarat Emil Ceban.

Ministrul a precizat că pacienții din regiunea transnistreană se înregistrează la medicii de familie și adesea beneficiază de servicii medicale complexe și costisitoare. Printre cele mai solicitate se numără protezarea articulațiilor șoldului și genunchiului, operații de îndepărtare a cataractei, precum și alte intervenții chirurgicale înalt tehnologizate.

Potrivit lui Ceban, cel mai mare număr de solicitări se înregistrează în raionul Varnița, urmate de localitățile din apropierea Râbniței și Rezinei, precum și unele localități din raionul Căușeni.

Răspunzând la întrebarea dacă sistemul de sănătate al Moldovei va putea asigura asistență locuitorilor regiunii în cazul extinderii serviciului de urgență 112 pe malul stâng al Nistrului, ministrul a răspuns afirmativ.

El a menționat că acest lucru este posibil, dar cu anumite condiții.

„Desigur, da, dar trebuie să existe condiții: transportul trebuie să fie autorizat de Republica Moldova, trebuie să avem posibilitatea de a controla fluxul la vamă. În rest, este important să înțelegem că sunt deserviți cei care plătesc contribuții și sunt asigurați, deoarece sunt bani care trebuie să acopere aceste servicii”, a spus ministrul sănătății.

Potrivit Agenției Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de Stat al Populației erau înregistrați 364.885 de locuitori ai malului stâng al Nistrului și municipiului Bender, dintre care 356.833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.