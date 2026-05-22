Locuitorii din Hoginești se plâng de un drum deteriorat care nu a fost niciodată asfaltat.

Drumul nu a fost niciodată asfaltat, iar pietrișul aplicat sezonier este împrăștiat la fiecare ploaie puternică, scrie moldova1.md.

Drumul face legătura către destinații precum satele Hârjauca, Răciula sau Mănăstirea Hârbovăț și Mănăstirea Frumoasa și mai include un traseu turistic.

Șoferii care îl traversează economisesc timp, dar cheltuiesc de câteva ori mai mult la atelierul de reparații auto.

„Cam greu și reparăm des mașina, asta e cea mai mare cheltuială”, a declarat un localnic.

Un alt consătean spune că, pentru a merge pe un drum mai bun, trebuie să ocolească: „Chiar este nevoie. Ca să mergem pe drum bun, trebuie să o luăm pe partea cealaltă, la Țibirica, și e mai greu”.

„În vreo 15 minute, se ajunge mai repede în sat decât pe la Țibirica”, a relatat un alt cetățean.

„Mai ceva decât Doamne ferește! E foarte rău, sperăm că vor repara drumul”, se arată nemulțumit un bărbat.

Aici urmează să fie reabilitat un tronson de doi kilometri. Autoritățile sunt la etapa identificării unui antreprenor care să se ocupe de lucrări,

„O să fie mai ușor deja și pentru mașini, că nu se vor strica așa des”.

Șoferii precizează că, pe lângă calitatea proastă a drumului, aceștia nu pot adapta viteza corespunzătoare pentru a urca sau coborî anumite porțiuni de traseu: „E periculos, mai ales când ieșim din Hoginești, pentru a urca dealul, trebuie să selectăm o viteză mai mică”.

O dată sau de două ori pe an, drumul este nivelat cu prundiș, mai ales în perioada sărbătorilor, când fluxul de mașini este mare.

„Consiliul Raional a construit, în anul trecut, o porțiune de 850 de metri de drum cu asfalt - de la intrarea din sat pe traseul M5, cum spunem noi, „Betonca”, până la Hoginești, ceea ce din start a schimbat situația, în localitate au crescut prețurile la case”, ne-a spus Constantin Poștaru, primarul satului.

Proiectul de reparație a drumului ce face legătura cu traseul turistic a fost elaborat de Consiliul Raional Călărași și va fi finanțat de Guvernul Republicii Moldova. Valoarea totală a proiectului este de 25 de milioane de lei.