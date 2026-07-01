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1 Iulie 2026, 20:27
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Locuitorii din Floreni primesc apă doar câteva ore pe zi

Deși există un sistem centralizat de alimentare cu apă, în satul Floreni nu toți au acces la apă.

Locuitorii din Floreni primesc apă doar câteva ore pe zi.
Locuitorii din Floreni primesc apă doar câteva ore pe zi.

Potrivit localnicilor, apa curge din robinete doar câteva ore pe zi și doar noaptea. Cei care au fântâni în curte au avut mai mult noroc, transmite tv8.md.

O localnică a povestit că singura sursă de apă pentru familia sa rămâne fântâna. Totuși, spune ea, în plină vară nici aceasta nu este suficientă, apa trebuie economisită, deoarece este necesară nu doar oamenilor, ci și animalelor de companie.

Cea mai dificilă situație este în rândul persoanelor în vârstă. Mulți spun că nu pot transporta apa manual, iar cumpărarea constantă a apei îmbuteliate le depășește posibilitățile financiare. Prin urmare, pentru apă potabilă trebuie să meargă la magazin, iar pentru nevoile casnice apelează la ajutorul rudelor.

Potrivit primarului satului, Ruslan Crețu, capacitățile existente nu mai sunt suficiente. Două puțuri arteziene nu pot asigura apă pentru întregul sat. El susține că problema poate fi rezolvată în două moduri, însă este necesară o decizie a consiliului.

Consilierii locali afirmă că încă de anul trecut consiliul a aprobat alocarea a aproximativ 600.000 de lei pentru forarea unui nou puț, care ar fi trebuit să îmbunătățească situația aprovizionării cu apă. Obiectivul încă nu a fost dat în exploatare, deoarece documentele necesare nu au fost întocmite.

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